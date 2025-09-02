Više o INT

Intrepid Token Cijena (INT)

1 INT u USD cijena uživo:

$5.52
$5.52
-0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Intrepid Token (INT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:02:30 (UTC+8)

Intrepid Token (INT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 5.49
$ 5.49
24-satna najniža cijena
$ 5.67
$ 5.67
24-satna najviša cijena

$ 5.49
$ 5.49

$ 5.67
$ 5.67

$ 14.27
$ 14.27

$ 3.42
$ 3.42

--

-0.95%

+0.10%

+0.10%

Intrepid Token (INT) cijena u stvarnom vremenu je $5.52. Tijekom protekla 24 sata, INTtrgovalo je između najniže cijene $ 5.49 i najviše cijene $ 5.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INT je $ 14.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.42.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Intrepid Token (INT)

$ 433.54K
$ 433.54K

--
--

$ 552.09K
$ 552.09K

78.53K
78.53K

99,999.999999998
99,999.999999998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Intrepid Token je $ 433.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INT je 78.53K, s ukupnom količinom od 99999.999999998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 552.09K.

Intrepid Token (INT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Intrepid Token u USD iznosila je $ -0.0533058041813.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Intrepid Token u USD iznosila je $ +1.1436175920.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Intrepid Token u USD iznosila je $ +1.9397550480.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Intrepid Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0533058041813-0.95%
30 dana$ +1.1436175920+20.72%
60 dana$ +1.9397550480+35.14%
90 dana$ 0--

Što je Intrepid Token (INT)

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Intrepid Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Intrepid Token (INT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Intrepid Token (INT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Intrepid Token.

Provjerite Intrepid Token predviđanje cijene sada!

INT u lokalnim valutama

Intrepid Token (INT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Intrepid Token (INT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Intrepid Token (INT)

Koliko Intrepid Token (INT) vrijedi danas?
Cijena INT uživo u USD je 5.52 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INT u USD?
Trenutačna cijena INT u USD je $ 5.52. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Intrepid Token?
Tržišna kapitalizacija za INT je $ 433.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INT?
Količina u optjecaju za INT je 78.53K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INT?
INT je postigao ATH cijenu od 14.27 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INT?
INT je vidio ATL cijenu od 3.42 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INT?
24-satni obujam trgovanja za INT je -- USD.
Hoće li INT još narasti ove godine?
INT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:02:30 (UTC+8)

