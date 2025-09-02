Intrepid Token (INT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.49 $ 5.49 $ 5.49 24-satna najniža cijena $ 5.67 $ 5.67 $ 5.67 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.49$ 5.49 $ 5.49 24-satna najviša cijena $ 5.67$ 5.67 $ 5.67 Najviša cijena ikada $ 14.27$ 14.27 $ 14.27 Najniža cijena $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.95% Promjena cijene (7D) +0.10% Promjena cijene (7D) +0.10%

Intrepid Token (INT) cijena u stvarnom vremenu je $5.52. Tijekom protekla 24 sata, INTtrgovalo je između najniže cijene $ 5.49 i najviše cijene $ 5.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INT je $ 14.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.42.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Intrepid Token (INT)

Tržišna kapitalizacija $ 433.54K$ 433.54K $ 433.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 552.09K$ 552.09K $ 552.09K Količina u optjecaju 78.53K 78.53K 78.53K Ukupna količina 99,999.999999998 99,999.999999998 99,999.999999998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Intrepid Token je $ 433.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INT je 78.53K, s ukupnom količinom od 99999.999999998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 552.09K.