Intrepid Token (INT) Informacije INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. Službena web stranica: https://intrepidinnovations.llc/ Bijela knjiga: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf Kupi INT odmah!

Intrepid Token (INT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Intrepid Token (INT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 441.50K $ 441.50K $ 441.50K Ukupna količina: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Količina u optjecaju: $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 562.22K $ 562.22K $ 562.22K Povijesni maksimum: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 Povijesni minimum: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Trenutna cijena: $ 5.62 $ 5.62 $ 5.62 Saznajte više o cijeni Intrepid Token (INT)

Intrepid Token (INT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Intrepid Token (INT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INT tokena, istražite INT cijenu tokena uživo!

INT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INT? Naša INT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INT predviđanje cijene tokena odmah!

