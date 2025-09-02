Indi (INDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00324753, 24-satna najviša cijena $ 0.00354586, Najviša cijena ikada $ 0.065643, Najniža cijena $ 0.00324753, Promjena cijene (1H) -0.62%, Promjena cijene (1D) +2.71%, Promjena cijene (7D) -0.76%

Indi (INDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00352131. Tijekom protekla 24 sata, INDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00324753 i najviše cijene $ 0.00354586, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INDI je $ 0.065643, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00324753.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INDI se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i -0.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Indi (INDI)

Tržišna kapitalizacija $ 284.13K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 284.13K, Količina u optjecaju 80.50M, Ukupna količina 80,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Indi je $ 284.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INDI je 80.50M, s ukupnom količinom od 80500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 284.13K.