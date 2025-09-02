Više o INDI

INDI Informacije o cijeni

INDI Službena web stranica

INDI Tokenomija

INDI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Indi Logotip

Indi Cijena (INDI)

Neuvršten

1 INDI u USD cijena uživo:

$0.00352861
$0.00352861$0.00352861
+2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Indi (INDI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:01:42 (UTC+8)

Indi (INDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00324753
$ 0.00324753$ 0.00324753
24-satna najniža cijena
$ 0.00354586
$ 0.00354586$ 0.00354586
24-satna najviša cijena

$ 0.00324753
$ 0.00324753$ 0.00324753

$ 0.00354586
$ 0.00354586$ 0.00354586

$ 0.065643
$ 0.065643$ 0.065643

$ 0.00324753
$ 0.00324753$ 0.00324753

-0.62%

+2.71%

-0.76%

-0.76%

Indi (INDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00352131. Tijekom protekla 24 sata, INDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00324753 i najviše cijene $ 0.00354586, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INDI je $ 0.065643, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00324753.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INDI se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i -0.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Indi (INDI)

$ 284.13K
$ 284.13K$ 284.13K

--
----

$ 284.13K
$ 284.13K$ 284.13K

80.50M
80.50M 80.50M

80,500,000.0
80,500,000.0 80,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Indi je $ 284.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INDI je 80.50M, s ukupnom količinom od 80500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 284.13K.

Indi (INDI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Indi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Indi u USD iznosila je $ -0.0011588479.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Indi u USD iznosila je $ -0.0020111271.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Indi u USD iznosila je $ -0.003027305562616745.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.71%
30 dana$ -0.0011588479-32.90%
60 dana$ -0.0020111271-57.11%
90 dana$ -0.003027305562616745-46.22%

Što je Indi (INDI)

Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Indi (INDI)

Službena web-stranica

Indi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Indi (INDI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Indi (INDI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Indi.

Provjerite Indi predviđanje cijene sada!

INDI u lokalnim valutama

Indi (INDI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Indi (INDI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INDI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Indi (INDI)

Koliko Indi (INDI) vrijedi danas?
Cijena INDI uživo u USD je 0.00352131 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INDI u USD?
Trenutačna cijena INDI u USD je $ 0.00352131. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Indi?
Tržišna kapitalizacija za INDI je $ 284.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INDI?
Količina u optjecaju za INDI je 80.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INDI?
INDI je postigao ATH cijenu od 0.065643 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INDI?
INDI je vidio ATL cijenu od 0.00324753 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INDI?
24-satni obujam trgovanja za INDI je -- USD.
Hoće li INDI još narasti ove godine?
INDI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INDI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:01:42 (UTC+8)

Indi (INDI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.