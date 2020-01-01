Indi (INDI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Indi (INDI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Indi (INDI) Informacije Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Službena web stranica: https://www.indisonic.xyz/ Kupi INDI odmah!

Indi (INDI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Indi (INDI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 216.53K $ 216.53K $ 216.53K Ukupna količina: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M Količina u optjecaju: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 216.53K $ 216.53K $ 216.53K Povijesni maksimum: $ 0.065643 $ 0.065643 $ 0.065643 Povijesni minimum: $ 0.00267935 $ 0.00267935 $ 0.00267935 Trenutna cijena: $ 0.00268981 $ 0.00268981 $ 0.00268981 Saznajte više o cijeni Indi (INDI)

Indi (INDI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Indi (INDI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INDI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INDI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INDI tokena, istražite INDI cijenu tokena uživo!

INDI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INDI? Naša INDI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INDI predviđanje cijene tokena odmah!

