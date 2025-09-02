Više o IGNIS

Ignis Cijena (IGNIS)

1 IGNIS u USD cijena uživo:

$0.00095001
$0.00095001
+13.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Ignis (IGNIS)
Ignis (IGNIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 20.25
$ 0
--

+13.10%

-25.19%

-25.19%

Ignis (IGNIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IGNIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IGNIS je $ 20.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IGNIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +13.10% u posljednjih 24 sata i -25.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ignis (IGNIS)

$ 723.10K
--
$ 950.01K
761.14M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ignis je $ 723.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IGNIS je 761.14M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 950.01K.

Ignis (IGNIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ignis u USD iznosila je $ +0.00011007.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ignis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ignis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ignis u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00011007+13.10%
30 dana$ 0-24.58%
60 dana$ 0-14.43%
90 dana$ 0--

Što je Ignis (IGNIS)

Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.

Ignis Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ignis (IGNIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ignis (IGNIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ignis.

Provjerite Ignis predviđanje cijene sada!

IGNIS u lokalnim valutama

Ignis (IGNIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ignis (IGNIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IGNIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ignis (IGNIS)

Koliko Ignis (IGNIS) vrijedi danas?
Cijena IGNIS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IGNIS u USD?
Trenutačna cijena IGNIS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ignis?
Tržišna kapitalizacija za IGNIS je $ 723.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IGNIS?
Količina u optjecaju za IGNIS je 761.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IGNIS?
IGNIS je postigao ATH cijenu od 20.25 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IGNIS?
IGNIS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IGNIS?
24-satni obujam trgovanja za IGNIS je -- USD.
Hoće li IGNIS još narasti ove godine?
IGNIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IGNIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
