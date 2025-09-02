Ignis (IGNIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 20.25$ 20.25 $ 20.25 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +13.10% Promjena cijene (7D) -25.19% Promjena cijene (7D) -25.19%

Ignis (IGNIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IGNIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IGNIS je $ 20.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IGNIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +13.10% u posljednjih 24 sata i -25.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ignis (IGNIS)

Tržišna kapitalizacija $ 723.10K$ 723.10K $ 723.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 950.01K$ 950.01K $ 950.01K Količina u optjecaju 761.14M 761.14M 761.14M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ignis je $ 723.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IGNIS je 761.14M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 950.01K.