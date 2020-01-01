Ignis (IGNIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ignis (IGNIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ignis (IGNIS) Informacije Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added. Službena web stranica: https://www.jelurida.com/ignis Bijela knjiga: https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf Kupi IGNIS odmah!

Ignis (IGNIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ignis (IGNIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 532.87K $ 532.87K $ 532.87K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 761.14M $ 761.14M $ 761.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 700.09K $ 700.09K $ 700.09K Povijesni maksimum: $ 20.25 $ 20.25 $ 20.25 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00070008 $ 0.00070008 $ 0.00070008 Saznajte više o cijeni Ignis (IGNIS)

Ignis (IGNIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ignis (IGNIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IGNIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IGNIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IGNIS tokena, istražite IGNIS cijenu tokena uživo!

