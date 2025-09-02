Više o MUMU

Mumu The Bull Logotip

Mumu The Bull Cijena(MUMU)

1 MUMU u USD cijena uživo:

$0.000002708
$0.000002708$0.000002708
-1.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mumu The Bull (MUMU)
Mumu The Bull (MUMU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000002602
$ 0.000002602$ 0.000002602
24-satna najniža cijena
$ 0.000002837
$ 0.000002837$ 0.000002837
24-satna najviša cijena

$ 0.000002602
$ 0.000002602$ 0.000002602

$ 0.000002837
$ 0.000002837$ 0.000002837

$ 0.000120152125296415
$ 0.000120152125296415$ 0.000120152125296415

$ 0.000002228291124841
$ 0.000002228291124841$ 0.000002228291124841

+0.33%

-1.99%

-11.12%

-11.12%

Mumu The Bull (MUMU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000271. Tijekom protekla 24 sata, MUMUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000002602 i najviše cijene $ 0.000002837, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUMU je $ 0.000120152125296415, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000002228291124841.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUMU se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.99% u posljednjih 24 sata i -11.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mumu The Bull (MUMU)

No.1327

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

$ 81.41K
$ 81.41K$ 81.41K

$ 6.31M
$ 6.31M$ 6.31M

2.28T
2.28T 2.28T

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

97.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mumu The Bull je $ 6.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 81.41K. Količina u optjecaju MUMU je 2.28T, s ukupnom količinom od 2329915213859.14. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.31M.

Mumu The Bull (MUMU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mumu The Bull za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000005498-1.99%
30 dana$ -0.000000448-14.19%
60 dana$ -0.000000823-23.30%
90 dana$ -0.00000103-27.55%
Mumu The Bull promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MUMU od $ -0.00000005498 (-1.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mumu The Bull 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000448 (-14.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mumu The Bull 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MUMU od $ -0.000000823 (-23.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mumu The Bull 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000103 (-27.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mumu The Bull (MUMU)?

Pogledajte Mumu The Bull stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mumu The Bull (MUMU)

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

Mumu The Bull dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mumu The Bull ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MUMU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mumu The Bull na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mumu The Bull učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mumu The Bull Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mumu The Bull (MUMU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mumu The Bull (MUMU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mumu The Bull.

Provjerite Mumu The Bull predviđanje cijene sada!

Mumu The Bull (MUMU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mumu The Bull (MUMU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MUMU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mumu The Bull (MUMU)

Tražiš kako kupiti Mumu The Bull? Proces je jednostavan i bez muke!

MUMU u lokalnim valutama

1 Mumu The Bull(MUMU) u VND
0.07131365
1 Mumu The Bull(MUMU) u AUD
A$0.0000041192
1 Mumu The Bull(MUMU) u GBP
0.0000019783
1 Mumu The Bull(MUMU) u EUR
0.0000023035
1 Mumu The Bull(MUMU) u USD
$0.00000271
1 Mumu The Bull(MUMU) u MYR
RM0.0000114362
1 Mumu The Bull(MUMU) u TRY
0.0001114894
1 Mumu The Bull(MUMU) u JPY
¥0.00039837
1 Mumu The Bull(MUMU) u ARS
ARS$0.0037327811
1 Mumu The Bull(MUMU) u RUB
0.0002183176
1 Mumu The Bull(MUMU) u INR
0.0002386155
1 Mumu The Bull(MUMU) u IDR
Rp0.0444262224
1 Mumu The Bull(MUMU) u KRW
0.003779637
1 Mumu The Bull(MUMU) u PHP
0.0001548223
1 Mumu The Bull(MUMU) u EGP
￡E.0.0001314892
1 Mumu The Bull(MUMU) u BRL
R$0.0000147153
1 Mumu The Bull(MUMU) u CAD
C$0.0000037127
1 Mumu The Bull(MUMU) u BDT
0.0003293463
1 Mumu The Bull(MUMU) u NGN
0.0041500669
1 Mumu The Bull(MUMU) u COP
$0.0108835226
1 Mumu The Bull(MUMU) u ZAR
R.0.000047696
1 Mumu The Bull(MUMU) u UAH
0.0001122753
1 Mumu The Bull(MUMU) u VES
Bs0.00039566
1 Mumu The Bull(MUMU) u CLP
$0.00262328
1 Mumu The Bull(MUMU) u PKR
Rs0.0007689896
1 Mumu The Bull(MUMU) u KZT
0.0014609068
1 Mumu The Bull(MUMU) u THB
฿0.0000875601
1 Mumu The Bull(MUMU) u TWD
NT$0.0000830344
1 Mumu The Bull(MUMU) u AED
د.إ0.0000099457
1 Mumu The Bull(MUMU) u CHF
Fr0.000002168
1 Mumu The Bull(MUMU) u HKD
HK$0.0000211109
1 Mumu The Bull(MUMU) u AMD
֏0.0010359246
1 Mumu The Bull(MUMU) u MAD
.د.م0.0000243358
1 Mumu The Bull(MUMU) u MXN
$0.0000505415
1 Mumu The Bull(MUMU) u SAR
ريال0.0000101625
1 Mumu The Bull(MUMU) u PLN
0.0000098644
1 Mumu The Bull(MUMU) u RON
лв0.0000117343
1 Mumu The Bull(MUMU) u SEK
kr0.0000254469
1 Mumu The Bull(MUMU) u BGN
лв0.0000044986
1 Mumu The Bull(MUMU) u HUF
Ft0.000914896
1 Mumu The Bull(MUMU) u CZK
0.0000565306
1 Mumu The Bull(MUMU) u KWD
د.ك0.00000082655
1 Mumu The Bull(MUMU) u ILS
0.0000090785
1 Mumu The Bull(MUMU) u AOA
Kz0.0024703547
1 Mumu The Bull(MUMU) u BHD
.د.ب0.00000102167
1 Mumu The Bull(MUMU) u BMD
$0.00000271
1 Mumu The Bull(MUMU) u DKK
kr0.0000172627
1 Mumu The Bull(MUMU) u HNL
L0.000071002
1 Mumu The Bull(MUMU) u MUR
0.000124118
1 Mumu The Bull(MUMU) u NAD
$0.0000476689
1 Mumu The Bull(MUMU) u NOK
kr0.0000270729
1 Mumu The Bull(MUMU) u NZD
$0.0000045799
1 Mumu The Bull(MUMU) u PAB
B/.0.00000271
1 Mumu The Bull(MUMU) u PGK
K0.0000114633
1 Mumu The Bull(MUMU) u QAR
ر.ق0.0000098644
1 Mumu The Bull(MUMU) u RSD
дин.0.0002713252

Mumu The Bull Resurs

Za dublje razumijevanje Mumu The Bull, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Mumu The Bull web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mumu The Bull

Koliko Mumu The Bull (MUMU) vrijedi danas?
Cijena MUMU uživo u USD je 0.00000271 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MUMU u USD?
Trenutačna cijena MUMU u USD je $ 0.00000271. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mumu The Bull?
Tržišna kapitalizacija za MUMU je $ 6.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MUMU?
Količina u optjecaju za MUMU je 2.28T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MUMU?
MUMU je postigao ATH cijenu od 0.000120152125296415 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MUMU?
MUMU je vidio ATL cijenu od 0.000002228291124841 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MUMU?
24-satni obujam trgovanja za MUMU je $ 81.41K USD.
Hoće li MUMU još narasti ove godine?
MUMU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MUMU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mumu The Bull (MUMU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

