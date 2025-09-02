Hunter Token (HNTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02079827$ 0.02079827 $ 0.02079827 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.29% Promjena cijene (7D) -0.29%

Hunter Token (HNTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00117207. Tijekom protekla 24 sata, HNTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HNTR je $ 0.02079827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HNTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hunter Token (HNTR)

Tržišna kapitalizacija $ 350.44K$ 350.44K $ 350.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Količina u optjecaju 299.00M 299.00M 299.00M Ukupna količina 955,000,000.0 955,000,000.0 955,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hunter Token je $ 350.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HNTR je 299.00M, s ukupnom količinom od 955000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.12M.