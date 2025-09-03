HELLCAT (HCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.20% Promjena cijene (1D) +4.74% Promjena cijene (7D) +4.27% Promjena cijene (7D) +4.27%

HELLCAT (HCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HCAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HCAT se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +4.74% u posljednjih 24 sata i +4.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HELLCAT (HCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Količina u optjecaju 998.99M 998.99M 998.99M Ukupna količina 998,985,468.980901 998,985,468.980901 998,985,468.980901

Trenutačna tržišna kapitalizacija HELLCAT je $ 8.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HCAT je 998.99M, s ukupnom količinom od 998985468.980901. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.66K.