pump.fun Cijena danas

Trenutačna cijena pump.fun (PUMP) danas je $ 0.003322, s promjenom od 12.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUMP u USD je $ 0.003322 po PUMP.

pump.fun trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PUMP. Tijekom posljednja 24 sata, PUMP trgovao je između $ 0.002879 (niska) i $ 0.003404 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PUMP se kretao +4.53% u posljednjem satu i -16.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 10.37M.

Informacije o tržištu pump.fun (PUMP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 10.37M$ 10.37M $ 10.37M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.32B$ 3.32B $ 3.32B Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija pump.fun je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.37M. Količina u optjecaju PUMP je --, s ukupnom količinom od 1000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.32B.