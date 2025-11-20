Notevia Cijena danas

Trenutačna cijena Notevia (NVA) danas je $ 0.000000005623, s promjenom od 20.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NVA u USD je $ 0.000000005623 po NVA.

Notevia trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- NVA. Tijekom posljednja 24 sata, NVA trgovao je između $ 0.000000005201 (niska) i $ 0.000000007679 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, NVA se kretao -10.28% u posljednjem satu i -91.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.27M.

Informacije o tržištu Notevia (NVA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.23$ 56.23 $ 56.23 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Notevia je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.27M. Količina u optjecaju NVA je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.23.