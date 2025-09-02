Više o CAI

CAI Informacije o cijeni

CAI Službena web stranica

CAI Tokenomija

CAI Prognoza cijena

CAI Povijest

Vodič za kupnju CAI

Konverter CAI u fiducijarnu valutu

CAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Catalyse AI Logotip

Catalyse AI Cijena(CAI)

1 CAI u USD cijena uživo:

$0.00158
$0.00158$0.00158
-1.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Catalyse AI (CAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:16:02 (UTC+8)

Catalyse AI (CAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00158
$ 0.00158$ 0.00158
24-satna najniža cijena
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
24-satna najviša cijena

$ 0.00158
$ 0.00158$ 0.00158

$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016

$ 0.12908008355841746
$ 0.12908008355841746$ 0.12908008355841746

$ 0.00186101996225402
$ 0.00186101996225402$ 0.00186101996225402

0.00%

-1.25%

+37.39%

+37.39%

Catalyse AI (CAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00158. Tijekom protekla 24 sata, CAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00158 i najviše cijene $ 0.0016, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAI je $ 0.12908008355841746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00186101996225402.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i +37.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catalyse AI (CAI)

No.9121

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.24
$ 21.24$ 21.24

$ 158.00K
$ 158.00K$ 158.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catalyse AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 21.24. Količina u optjecaju CAI je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.00K.

Catalyse AI (CAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Catalyse AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002-1.25%
30 dana$ -0.00189-54.47%
60 dana$ -0.0023-59.28%
90 dana$ -0.00342-68.40%
Catalyse AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CAI od $ -0.00002 (-1.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Catalyse AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00189 (-54.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Catalyse AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CAI od $ -0.0023 (-59.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Catalyse AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00342 (-68.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Catalyse AI (CAI)?

Pogledajte Catalyse AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Catalyse AI (CAI)

Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed.

Catalyse AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Catalyse AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Catalyse AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Catalyse AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Catalyse AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Catalyse AI (CAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Catalyse AI (CAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Catalyse AI.

Provjerite Catalyse AI predviđanje cijene sada!

Catalyse AI (CAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Catalyse AI (CAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Catalyse AI (CAI)

Tražiš kako kupiti Catalyse AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Catalyse AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CAI u lokalnim valutama

1 Catalyse AI(CAI) u VND
41.5777
1 Catalyse AI(CAI) u AUD
A$0.0024016
1 Catalyse AI(CAI) u GBP
0.0011534
1 Catalyse AI(CAI) u EUR
0.001343
1 Catalyse AI(CAI) u USD
$0.00158
1 Catalyse AI(CAI) u MYR
RM0.0066676
1 Catalyse AI(CAI) u TRY
0.0649538
1 Catalyse AI(CAI) u JPY
¥0.23226
1 Catalyse AI(CAI) u ARS
ARS$2.1763078
1 Catalyse AI(CAI) u RUB
0.1272848
1 Catalyse AI(CAI) u INR
0.13904
1 Catalyse AI(CAI) u IDR
Rp25.9016352
1 Catalyse AI(CAI) u KRW
2.200545
1 Catalyse AI(CAI) u PHP
0.0902496
1 Catalyse AI(CAI) u EGP
￡E.0.0766616
1 Catalyse AI(CAI) u BRL
R$0.0085952
1 Catalyse AI(CAI) u CAD
C$0.0021646
1 Catalyse AI(CAI) u BDT
0.1920174
1 Catalyse AI(CAI) u NGN
2.415899
1 Catalyse AI(CAI) u COP
$6.3453748
1 Catalyse AI(CAI) u ZAR
R.0.027808
1 Catalyse AI(CAI) u UAH
0.0653646
1 Catalyse AI(CAI) u VES
Bs0.23068
1 Catalyse AI(CAI) u CLP
$1.5326
1 Catalyse AI(CAI) u PKR
Rs0.4477088
1 Catalyse AI(CAI) u KZT
0.8503718
1 Catalyse AI(CAI) u THB
฿0.051034
1 Catalyse AI(CAI) u TWD
NT$0.0483796
1 Catalyse AI(CAI) u AED
د.إ0.0057986
1 Catalyse AI(CAI) u CHF
Fr0.001264
1 Catalyse AI(CAI) u HKD
HK$0.0123082
1 Catalyse AI(CAI) u AMD
֏0.6039708
1 Catalyse AI(CAI) u MAD
.د.م0.0141884
1 Catalyse AI(CAI) u MXN
$0.0294354
1 Catalyse AI(CAI) u SAR
ريال0.005925
1 Catalyse AI(CAI) u PLN
0.0057354
1 Catalyse AI(CAI) u RON
лв0.0068414
1 Catalyse AI(CAI) u SEK
kr0.0148362
1 Catalyse AI(CAI) u BGN
лв0.0026386
1 Catalyse AI(CAI) u HUF
Ft0.5332342
1 Catalyse AI(CAI) u CZK
0.032943
1 Catalyse AI(CAI) u KWD
د.ك0.0004819
1 Catalyse AI(CAI) u ILS
0.005293
1 Catalyse AI(CAI) u AOA
Kz1.4402806
1 Catalyse AI(CAI) u BHD
.د.ب0.00059408
1 Catalyse AI(CAI) u BMD
$0.00158
1 Catalyse AI(CAI) u DKK
kr0.0100646
1 Catalyse AI(CAI) u HNL
L0.0413328
1 Catalyse AI(CAI) u MUR
0.072364
1 Catalyse AI(CAI) u NAD
$0.0277448
1 Catalyse AI(CAI) u NOK
kr0.0158
1 Catalyse AI(CAI) u NZD
$0.0026702
1 Catalyse AI(CAI) u PAB
B/.0.00158
1 Catalyse AI(CAI) u PGK
K0.0066834
1 Catalyse AI(CAI) u QAR
ر.ق0.0057512
1 Catalyse AI(CAI) u RSD
дин.0.1581264

Catalyse AI Resurs

Za dublje razumijevanje Catalyse AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Catalyse AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Catalyse AI

Koliko Catalyse AI (CAI) vrijedi danas?
Cijena CAI uživo u USD je 0.00158 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAI u USD?
Trenutačna cijena CAI u USD je $ 0.00158. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Catalyse AI?
Tržišna kapitalizacija za CAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAI?
Količina u optjecaju za CAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAI?
CAI je postigao ATH cijenu od 0.12908008355841746 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAI?
CAI je vidio ATL cijenu od 0.00186101996225402 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAI?
24-satni obujam trgovanja za CAI je $ 21.24 USD.
Hoće li CAI još narasti ove godine?
CAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:16:02 (UTC+8)

Catalyse AI (CAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CAI u USD kalkulator

Iznos

CAI
CAI
USD
USD

1 CAI = 0.00158 USD

Trgujte CAI

CAIUSDT
$0.00158
$0.00158$0.00158
-1.25%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine