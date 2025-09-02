HEFE (HEFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00079622 24-satna najviša cijena $ 0.00095691 Najviša cijena ikada $ 0.00367726 Najniža cijena $ 0.00004377 Promjena cijene (1H) -1.00% Promjena cijene (1D) -9.87% Promjena cijene (7D) -11.96%

HEFE (HEFE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00085522. Tijekom protekla 24 sata, HEFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00079622 i najviše cijene $ 0.00095691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEFE je $ 0.00367726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004377.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEFE se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -9.87% u posljednjih 24 sata i -11.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HEFE (HEFE)

Tržišna kapitalizacija $ 545.69K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 545.69K Količina u optjecaju 637.85M Ukupna količina 637,846,612.9751607

Trenutačna tržišna kapitalizacija HEFE je $ 545.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEFE je 637.85M, s ukupnom količinom od 637846612.9751607. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 545.69K.