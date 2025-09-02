Više o HEFE

HEFE Logotip

HEFE Cijena (HEFE)

Neuvršten

1 HEFE u USD cijena uživo:

$0.00085422
$0.00085422
-10.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena HEFE (HEFE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:20:37 (UTC+8)

HEFE (HEFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00079622
$ 0.00079622
24-satna najniža cijena
$ 0.00095691
$ 0.00095691
24-satna najviša cijena

$ 0.00079622
$ 0.00079622

$ 0.00095691
$ 0.00095691

$ 0.00367726
$ 0.00367726

$ 0.00004377
$ 0.00004377

-1.00%

-9.87%

-11.96%

-11.96%

HEFE (HEFE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00085522. Tijekom protekla 24 sata, HEFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00079622 i najviše cijene $ 0.00095691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEFE je $ 0.00367726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004377.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEFE se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -9.87% u posljednjih 24 sata i -11.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HEFE (HEFE)

$ 545.69K
$ 545.69K

--
--

$ 545.69K
$ 545.69K

637.85M
637.85M

637,846,612.9751607
637,846,612.9751607

Trenutačna tržišna kapitalizacija HEFE je $ 545.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEFE je 637.85M, s ukupnom količinom od 637846612.9751607. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 545.69K.

HEFE (HEFE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HEFE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HEFE u USD iznosila je $ -0.0000626271.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HEFE u USD iznosila je $ +0.0004662338.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HEFE u USD iznosila je $ +0.00068814994144192542.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-9.87%
30 dana$ -0.0000626271-7.32%
60 dana$ +0.0004662338+54.52%
90 dana$ +0.00068814994144192542+411.89%

Što je HEFE (HEFE)

$HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3.

Resurs HEFE (HEFE)

Službena web-stranica

HEFE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HEFE (HEFE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HEFE (HEFE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HEFE.

Provjerite HEFE predviđanje cijene sada!

HEFE u lokalnim valutama

HEFE (HEFE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HEFE (HEFE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HEFE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HEFE (HEFE)

Koliko HEFE (HEFE) vrijedi danas?
Cijena HEFE uživo u USD je 0.00085522 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HEFE u USD?
Trenutačna cijena HEFE u USD je $ 0.00085522. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HEFE?
Tržišna kapitalizacija za HEFE je $ 545.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HEFE?
Količina u optjecaju za HEFE je 637.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HEFE?
HEFE je postigao ATH cijenu od 0.00367726 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HEFE?
HEFE je vidio ATL cijenu od 0.00004377 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HEFE?
24-satni obujam trgovanja za HEFE je -- USD.
Hoće li HEFE još narasti ove godine?
HEFE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HEFE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:20:37 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

