HEFE (HEFE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HEFE (HEFE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

HEFE (HEFE) Informacije $HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3. Službena web stranica: https://hefeonavax.com/ Kupi HEFE odmah!

HEFE (HEFE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HEFE (HEFE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 552.89K Ukupna količina: $ 637.84M Količina u optjecaju: $ 637.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 552.89K Povijesni maksimum: $ 0.00367726 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00086682

HEFE (HEFE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HEFE (HEFE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEFE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEFE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEFE tokena, istražite HEFE cijenu tokena uživo!

HEFE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HEFE? Naša HEFE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HEFE predviđanje cijene tokena odmah!

