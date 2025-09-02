HAMI ($HAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03055938$ 0.03055938 $ 0.03055938 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -3.49% Promjena cijene (7D) -21.84% Promjena cijene (7D) -21.84%

HAMI ($HAMI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $HAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HAMI je $ 0.03055938, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HAMI se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -3.49% u posljednjih 24 sata i -21.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HAMI ($HAMI)

Tržišna kapitalizacija $ 804.08K$ 804.08K $ 804.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 804.08K$ 804.08K $ 804.08K Količina u optjecaju 999.71M 999.71M 999.71M Ukupna količina 999,714,735.0 999,714,735.0 999,714,735.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HAMI je $ 804.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HAMI je 999.71M, s ukupnom količinom od 999714735.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 804.08K.