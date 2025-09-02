Više o GRRR

Grrr Logotip

Grrr Cijena (GRRR)

Neuvršten

1 GRRR u USD cijena uživo:

$0.00105299
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Grrr (GRRR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:41:10 (UTC+8)

Grrr (GRRR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00107436
$ 0.00107436$ 0.00107436
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0.00107436
$ 0.00490953
$ 0
+2.83%

-0.25%

-3.28%

-3.28%

Grrr (GRRR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105822. Tijekom protekla 24 sata, GRRRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00107436, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRRR je $ 0.00490953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRRR se promijenio za +2.83% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -3.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grrr (GRRR)

$ 1.05M
--
$ 1.05M
997.93M
997,925,276.003828
Trenutačna tržišna kapitalizacija Grrr je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRRR je 997.93M, s ukupnom količinom od 997925276.003828. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.

Grrr (GRRR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Grrr u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Grrr u USD iznosila je $ -0.0004877325.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Grrr u USD iznosila je $ -0.0003379176.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Grrr u USD iznosila je $ -0.0002875724384644513.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.25%
30 dana$ -0.0004877325-46.08%
60 dana$ -0.0003379176-31.93%
90 dana$ -0.0002875724384644513-21.36%

Što je Grrr (GRRR)

$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Grrr (GRRR)

Službena web-stranica

Grrr Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Grrr (GRRR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Grrr (GRRR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Grrr.

Provjerite Grrr predviđanje cijene sada!

GRRR u lokalnim valutama

Grrr (GRRR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Grrr (GRRR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRRR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Grrr (GRRR)

Koliko Grrr (GRRR) vrijedi danas?
Cijena GRRR uživo u USD je 0.00105822 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRRR u USD?
Trenutačna cijena GRRR u USD je $ 0.00105822. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Grrr?
Tržišna kapitalizacija za GRRR je $ 1.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRRR?
Količina u optjecaju za GRRR je 997.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRRR?
GRRR je postigao ATH cijenu od 0.00490953 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRRR?
GRRR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRRR?
24-satni obujam trgovanja za GRRR je -- USD.
Hoće li GRRR još narasti ove godine?
GRRR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRRR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
