Grrr (GRRR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00107436 $ 0.00107436 $ 0.00107436 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00107436$ 0.00107436 $ 0.00107436 Najviša cijena ikada $ 0.00490953$ 0.00490953 $ 0.00490953 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.83% Promjena cijene (1D) -0.25% Promjena cijene (7D) -3.28% Promjena cijene (7D) -3.28%

Grrr (GRRR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105822. Tijekom protekla 24 sata, GRRRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00107436, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRRR je $ 0.00490953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRRR se promijenio za +2.83% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -3.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grrr (GRRR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Količina u optjecaju 997.93M 997.93M 997.93M Ukupna količina 997,925,276.003828 997,925,276.003828 997,925,276.003828

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grrr je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRRR je 997.93M, s ukupnom količinom od 997925276.003828. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.