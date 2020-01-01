Grrr (GRRR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Grrr (GRRR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Grrr (GRRR) Informacije $Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat! Službena web stranica: https://grrr.meme Kupi GRRR odmah!

Grrr (GRRR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Grrr (GRRR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Ukupna količina: $ 997.93M $ 997.93M $ 997.93M Količina u optjecaju: $ 997.93M $ 997.93M $ 997.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Povijesni maksimum: $ 0.00490953 $ 0.00490953 $ 0.00490953 Povijesni minimum: $ 0.00062063 $ 0.00062063 $ 0.00062063 Trenutna cijena: $ 0.00103989 $ 0.00103989 $ 0.00103989 Saznajte više o cijeni Grrr (GRRR)

Grrr (GRRR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Grrr (GRRR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRRR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRRR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRRR tokena, istražite GRRR cijenu tokena uživo!

GRRR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GRRR? Naša GRRR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GRRR predviđanje cijene tokena odmah!

