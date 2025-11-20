Green Cijena danas

Trenutačna cijena Green (GREEN) danas je $ 0.00033481, s promjenom od 3.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GREEN u USD je $ 0.00033481 po GREEN.

Green trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,952,587, s količinom u optjecaju od 47.65B GREEN. Tijekom posljednja 24 sata, GREEN trgovao je između $ 0.00029883 (niska) i $ 0.00037832 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00065911, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005588.

U kratkoročnim performansama, GREEN se kretao +0.51% u posljednjem satu i +6.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Green (GREEN)

Tržišna kapitalizacija $ 15.95M$ 15.95M $ 15.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.95M$ 15.95M $ 15.95M Količina u optjecaju 47.65B 47.65B 47.65B Ukupna količina 47,647,147,451.11801 47,647,147,451.11801 47,647,147,451.11801

