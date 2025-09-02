Genius (GENI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -4.04% Promjena cijene (7D) -25.81% Promjena cijene (7D) -25.81%

Genius (GENI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GENItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GENI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GENI se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -4.04% u posljednjih 24 sata i -25.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Genius (GENI)

Tržišna kapitalizacija $ 329.44K$ 329.44K $ 329.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 694.02K$ 694.02K $ 694.02K Količina u optjecaju 307.49B 307.49B 307.49B Ukupna količina 647,782,430,833.9095 647,782,430,833.9095 647,782,430,833.9095

Trenutačna tržišna kapitalizacija Genius je $ 329.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GENI je 307.49B, s ukupnom količinom od 647782430833.9095. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 694.02K.