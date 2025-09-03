Više o GENESIS

GENESIS Cijena (GENESIS)

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:51:22 (UTC+8)

GENESIS (GENESIS) Informacije o cijeni (USD)

GENESIS (GENESIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001274. Tijekom protekla 24 sata, GENESIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001242 i najviše cijene $ 0.00001281, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GENESIS je $ 0.00077961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GENESIS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i +2.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

$ 12.74K
Trenutačna tržišna kapitalizacija GENESIS je $ 12.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GENESIS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.74K.

Što je GENESIS (GENESIS)

$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GENESIS (GENESIS)

Službena web-stranica

GENESIS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GENESIS (GENESIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GENESIS (GENESIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GENESIS.

Provjerite GENESIS predviđanje cijene sada!

GENESIS u lokalnim valutama

GENESIS (GENESIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GENESIS (GENESIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GENESIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GENESIS (GENESIS)

Koliko GENESIS (GENESIS) vrijedi danas?
Cijena GENESIS uživo u USD je 0.00001274 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GENESIS u USD?
Trenutačna cijena GENESIS u USD je $ 0.00001274. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GENESIS?
Tržišna kapitalizacija za GENESIS je $ 12.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GENESIS?
Količina u optjecaju za GENESIS je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GENESIS?
GENESIS je postigao ATH cijenu od 0.00077961 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GENESIS?
GENESIS je vidio ATL cijenu od 0.00000544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GENESIS?
24-satni obujam trgovanja za GENESIS je -- USD.
Hoće li GENESIS još narasti ove godine?
GENESIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GENESIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
