GENESIS (GENESIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001242 24-satna najniža cijena $ 0.00001281 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00077961 Najniža cijena $ 0.00000544 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.00% Promjena cijene (7D) +2.14%

GENESIS (GENESIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001274. Tijekom protekla 24 sata, GENESIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001242 i najviše cijene $ 0.00001281, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GENESIS je $ 0.00077961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GENESIS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i +2.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GENESIS (GENESIS)

Tržišna kapitalizacija $ 12.74K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.74K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GENESIS je $ 12.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GENESIS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.74K.