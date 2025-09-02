Više o GEMINI

Gemini Cijena (GEMINI)

Neuvršten

1 GEMINI u USD cijena uživo:

$0.00087306
$0.00087306$0.00087306
-11.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Gemini (GEMINI)
Gemini (GEMINI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01696794
$ 0.01696794$ 0.01696794

$ 0
$ 0$ 0

-2.14%

-11.64%

-27.97%

-27.97%

Gemini (GEMINI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GEMINItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEMINI je $ 0.01696794, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEMINI se promijenio za -2.14% u posljednjih sat vremena, -11.64% u posljednjih 24 sata i -27.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gemini (GEMINI)

$ 872.95K
$ 872.95K$ 872.95K

--
----

$ 872.95K
$ 872.95K$ 872.95K

999.87M
999.87M 999.87M

999,874,807.120028
999,874,807.120028 999,874,807.120028

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gemini je $ 872.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEMINI je 999.87M, s ukupnom količinom od 999874807.120028. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 872.95K.

Gemini (GEMINI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gemini u USD iznosila je $ -0.000115084101713165.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gemini u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gemini u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gemini u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000115084101713165-11.64%
30 dana$ 0+20.23%
60 dana$ 0-8.67%
90 dana$ 0--

Što je Gemini (GEMINI)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Gemini (GEMINI)

Službena web-stranica

Gemini Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gemini (GEMINI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gemini (GEMINI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gemini.

Provjerite Gemini predviđanje cijene sada!

GEMINI u lokalnim valutama

Gemini (GEMINI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gemini (GEMINI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GEMINI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gemini (GEMINI)

Koliko Gemini (GEMINI) vrijedi danas?
Cijena GEMINI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GEMINI u USD?
Trenutačna cijena GEMINI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gemini?
Tržišna kapitalizacija za GEMINI je $ 872.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GEMINI?
Količina u optjecaju za GEMINI je 999.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GEMINI?
GEMINI je postigao ATH cijenu od 0.01696794 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GEMINI?
GEMINI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GEMINI?
24-satni obujam trgovanja za GEMINI je -- USD.
Hoće li GEMINI još narasti ove godine?
GEMINI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GEMINI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.