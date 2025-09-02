Gemini (GEMINI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01696794$ 0.01696794 $ 0.01696794 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.14% Promjena cijene (1D) -11.64% Promjena cijene (7D) -27.97% Promjena cijene (7D) -27.97%

Gemini (GEMINI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GEMINItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEMINI je $ 0.01696794, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEMINI se promijenio za -2.14% u posljednjih sat vremena, -11.64% u posljednjih 24 sata i -27.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gemini (GEMINI)

Tržišna kapitalizacija $ 872.95K$ 872.95K $ 872.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 872.95K$ 872.95K $ 872.95K Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,874,807.120028 999,874,807.120028 999,874,807.120028

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gemini je $ 872.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEMINI je 999.87M, s ukupnom količinom od 999874807.120028. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 872.95K.