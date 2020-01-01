Gemini (GEMINI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gemini (GEMINI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gemini (GEMINI) Informacije Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini! Službena web stranica: https://astrofolio.xyz/ Kupi GEMINI odmah!

Gemini (GEMINI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gemini (GEMINI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 869.72K $ 869.72K $ 869.72K Ukupna količina: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 869.72K $ 869.72K $ 869.72K Povijesni maksimum: $ 0.01696794 $ 0.01696794 $ 0.01696794 Povijesni minimum: $ 0.00036 $ 0.00036 $ 0.00036 Trenutna cijena: $ 0.00086961 $ 0.00086961 $ 0.00086961 Saznajte više o cijeni Gemini (GEMINI)

Gemini (GEMINI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gemini (GEMINI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GEMINI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GEMINI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GEMINI tokena, istražite GEMINI cijenu tokena uživo!

