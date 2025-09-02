Gemach (GMAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00314272 $ 0.00314272 $ 0.00314272 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00314272$ 0.00314272 $ 0.00314272 Najviša cijena ikada $ 0.01028798$ 0.01028798 $ 0.01028798 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) -0.14% Promjena cijene (7D) -11.77% Promjena cijene (7D) -11.77%

Gemach (GMAC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00311509. Tijekom protekla 24 sata, GMACtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00314272, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMAC je $ 0.01028798, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMAC se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i -11.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gemach (GMAC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gemach je $ 1.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMAC je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.56M.