FTF100 Cijena danas

Trenutačna cijena FTF100 (FTF100) danas je $ 0.00003909, s promjenom od 4.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FTF100 u USD je $ 0.00003909 po FTF100.

FTF100 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,091, s količinom u optjecaju od 1.00B FTF100. Tijekom posljednja 24 sata, FTF100 trgovao je između $ 0.00003924 (niska) i $ 0.00004626 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0004498, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003924.

U kratkoročnim performansama, FTF100 se kretao -7.13% u posljednjem satu i -44.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FTF100 (FTF100)

Tržišna kapitalizacija $ 39.09K$ 39.09K $ 39.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.09K$ 39.09K $ 39.09K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FTF100 je $ 39.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTF100 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.09K.