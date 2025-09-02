Više o TAO

Bittensor Logotip

Bittensor Cijena(TAO)

1 TAO u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Bittensor (TAO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:52:10 (UTC+8)

Bittensor (TAO) Informacije o cijeni (USD)

Bittensor (TAO) cijena u stvarnom vremenu je $ 306.08. Tijekom protekla 24 sata, TAOtrgovalo je između najniže cijene $ 301.95 i najviše cijene $ 320.11, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAO je $ 767.6796797200545, dok je najniža cijena svih vremena $ 30.40095531468245.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAO se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -4.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bittensor (TAO)

TAO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bittensor je $ 2.99B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.59M. Količina u optjecaju TAO je 9.78M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.43B.

Bittensor (TAO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bittensor za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -4.1248-1.32%
30 dana$ -28.94-8.64%
60 dana$ -31.95-9.46%
90 dana$ -81.25-20.98%
Bittensor promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TAO od $ -4.1248 (-1.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bittensor 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -28.94 (-8.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bittensor 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAO od $ -31.95 (-9.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bittensor 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -81.25 (-20.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bittensor (TAO)?

Pogledajte Bittensor stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bittensor ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TAO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bittensor na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bittensor učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bittensor Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bittensor (TAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bittensor (TAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bittensor.

Provjerite Bittensor predviđanje cijene sada!

Bittensor (TAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bittensor (TAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bittensor (TAO)

Tražiš kako kupiti Bittensor? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bittensor na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TAO u lokalnim valutama

Bittensor Resurs

Za dublje razumijevanje Bittensor, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bittensor web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bittensor

Koliko Bittensor (TAO) vrijedi danas?
Cijena TAO uživo u USD je 306.08 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAO u USD?
Trenutačna cijena TAO u USD je $ 306.08. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bittensor?
Tržišna kapitalizacija za TAO je $ 2.99B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAO?
Količina u optjecaju za TAO je 9.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAO?
TAO je postigao ATH cijenu od 767.6796797200545 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAO?
TAO je vidio ATL cijenu od 30.40095531468245 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAO?
24-satni obujam trgovanja za TAO je $ 11.59M USD.
Hoće li TAO još narasti ove godine?
TAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
