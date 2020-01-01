Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Forty Two DAO Token (FTD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Forty Two DAO Token (FTD) Informacije 42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. Službena web stranica: https://42dao.org/ Bijela knjiga: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper Kupi FTD odmah!

Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Forty Two DAO Token (FTD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 643.52K $ 643.52K $ 643.52K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Povijesni maksimum: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 Povijesni minimum: $ 0.02496869 $ 0.02496869 $ 0.02496869 Trenutna cijena: $ 0.03997004 $ 0.03997004 $ 0.03997004 Saznajte više o cijeni Forty Two DAO Token (FTD)

Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Forty Two DAO Token (FTD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FTD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FTD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FTD tokena, istražite FTD cijenu tokena uživo!

