SUPERTRUST (SUT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SUPERTRUST (SUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SUPERTRUST (SUT) Informacije SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) Službena web stranica: https://supertrust.club/ Bijela knjiga: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 Kupi SUT odmah!

SUPERTRUST (SUT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUPERTRUST (SUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.91M $ 26.91M $ 26.91M Ukupna količina: $ 188.40M $ 188.40M $ 188.40M Količina u optjecaju: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.17B $ 3.17B $ 3.17B Povijesni maksimum: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 Povijesni minimum: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 Trenutna cijena: $ 13.291 $ 13.291 $ 13.291 Saznajte više o cijeni SUPERTRUST (SUT)

SUPERTRUST (SUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUPERTRUST (SUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUT tokena, istražite SUT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SUT Jeste li zainteresirani za dodavanje SUPERTRUST (SUT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SUT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SUT na MEXC-u odmah!

SUPERTRUST (SUT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SUT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SUT povijest cijena odmah!

SUT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUT? Naša SUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!