BNBird (BIRD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BNBird (BIRD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 10:40:42 (UTC+8)
USD

BNBird (BIRD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BNBird (BIRD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 41.90K
$ 41.90K
Povijesni maksimum:
$ 3.3768
$ 3.3768
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.0000419
$ 0.0000419

BNBird (BIRD) Informacije

BNBird is an innovative NFT-Fi aggregation platform built on BNB Chain, designed to unlock fresh value for digital collectors and DeFi fans. Here, NFT collectibles meet DeFi—stake, lend, or use your NFTs to unlock rewards and new opportunities, all in one playful, easy-to-use ecosystem. With BNBird, you can explore and trade across multiple NFT marketplaces, discover rare birds, and find unique assets without ever leaving the platform. Your NFT birds can even go to work for you—add them to liquidity pools, earn incentives, and boost NFT trading across the chain. Everything is community-driven: join events, help shape upgrades, and co-create the future with fellow bird lovers and DeFi builders. As the first NFT-Fi aggregator on BNB Chain, BNBird empowers you to unlock the full potential of your NFTs and help grow the next chapter of the Web3 birdverse. Collect, play, earn—and soar with the flock!

Službena web stranica:
http://www.bnbird.club/
Bijela knjiga:
https://bnbird-nft.gitbook.io/bnbird/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xf9ed02f16a98d6761a412E89e10CF06CB104c628

BNBird (BIRD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BNBird (BIRD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BIRD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BIRD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BIRD tokena, istražite BIRD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BIRD

Jeste li zainteresirani za dodavanje BNBird (BIRD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BIRD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

BNBird (BIRD) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BIRD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BIRD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BIRD? Naša BIRD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

