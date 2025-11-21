Codatta (XNY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Codatta (XNY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:41:44 (UTC+8)
Codatta (XNY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Codatta (XNY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.15M
Ukupna količina:
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 2.50B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 40.60M
Povijesni maksimum:
$ 0.030816
Povijesni minimum:
$ 0.002007819087959233
Trenutna cijena:
$ 0.00406
Codatta (XNY) Informacije

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Službena web stranica:
https://www.codatta.io
Bijela knjiga:
https://docs.codatta.io/en/quick-guide/overview
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xE3225e11Cab122F1a126A28997788E5230838ab9

Codatta (XNY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Codatta (XNY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XNY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XNY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XNY tokena, istražite XNY cijenu tokena uživo!

