Više o FTD

FTD Informacije o cijeni

FTD Bijela knjiga

FTD Službena web stranica

FTD Tokenomija

FTD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Forty Two DAO Token Logotip

Forty Two DAO Token Cijena (FTD)

Neuvršten

1 FTD u USD cijena uživo:

$0.03499325
$0.03499325$0.03499325
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Forty Two DAO Token (FTD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:38:20 (UTC+8)

Forty Two DAO Token (FTD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03405388
$ 0.03405388$ 0.03405388
24-satna najniža cijena
$ 0.03617126
$ 0.03617126$ 0.03617126
24-satna najviša cijena

$ 0.03405388
$ 0.03405388$ 0.03405388

$ 0.03617126
$ 0.03617126$ 0.03617126

$ 5.33
$ 5.33$ 5.33

$ 0.02496869
$ 0.02496869$ 0.02496869

-0.81%

+0.61%

+2.29%

+2.29%

Forty Two DAO Token (FTD) cijena u stvarnom vremenu je $0.03499325. Tijekom protekla 24 sata, FTDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03405388 i najviše cijene $ 0.03617126, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTD je $ 5.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02496869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTD se promijenio za -0.81% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i +2.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forty Two DAO Token (FTD)

$ 563.37K
$ 563.37K$ 563.37K

--
----

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

16.10M
16.10M 16.10M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forty Two DAO Token je $ 563.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTD je 16.10M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.50M.

Forty Two DAO Token (FTD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Forty Two DAO Token u USD iznosila je $ +0.00021314.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Forty Two DAO Token u USD iznosila je $ -0.0090605117.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Forty Two DAO Token u USD iznosila je $ -0.0184011585.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Forty Two DAO Token u USD iznosila je $ -0.1519340768058312.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00021314+0.61%
30 dana$ -0.0090605117-25.89%
60 dana$ -0.0184011585-52.58%
90 dana$ -0.1519340768058312-81.27%

Što je Forty Two DAO Token (FTD)

42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Forty Two DAO Token (FTD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Forty Two DAO Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Forty Two DAO Token (FTD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Forty Two DAO Token (FTD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Forty Two DAO Token.

Provjerite Forty Two DAO Token predviđanje cijene sada!

FTD u lokalnim valutama

Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Forty Two DAO Token (FTD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FTD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Forty Two DAO Token (FTD)

Koliko Forty Two DAO Token (FTD) vrijedi danas?
Cijena FTD uživo u USD je 0.03499325 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FTD u USD?
Trenutačna cijena FTD u USD je $ 0.03499325. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Forty Two DAO Token?
Tržišna kapitalizacija za FTD je $ 563.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FTD?
Količina u optjecaju za FTD je 16.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FTD?
FTD je postigao ATH cijenu od 5.33 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FTD?
FTD je vidio ATL cijenu od 0.02496869 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FTD?
24-satni obujam trgovanja za FTD je -- USD.
Hoće li FTD još narasti ove godine?
FTD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FTD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:38:20 (UTC+8)

Forty Two DAO Token (FTD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.