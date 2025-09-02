Forty Two DAO Token (FTD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03405388 $ 0.03405388 $ 0.03405388 24-satna najniža cijena $ 0.03617126 $ 0.03617126 $ 0.03617126 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03405388$ 0.03405388 $ 0.03405388 24-satna najviša cijena $ 0.03617126$ 0.03617126 $ 0.03617126 Najviša cijena ikada $ 5.33$ 5.33 $ 5.33 Najniža cijena $ 0.02496869$ 0.02496869 $ 0.02496869 Promjena cijene (1H) -0.81% Promjena cijene (1D) +0.61% Promjena cijene (7D) +2.29% Promjena cijene (7D) +2.29%

Forty Two DAO Token (FTD) cijena u stvarnom vremenu je $0.03499325. Tijekom protekla 24 sata, FTDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03405388 i najviše cijene $ 0.03617126, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTD je $ 5.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02496869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTD se promijenio za -0.81% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i +2.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forty Two DAO Token (FTD)

Tržišna kapitalizacija $ 563.37K$ 563.37K $ 563.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Količina u optjecaju 16.10M 16.10M 16.10M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forty Two DAO Token je $ 563.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTD je 16.10M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.50M.