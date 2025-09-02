Fluxbot (FLUXB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01113699 $ 0.01113699 $ 0.01113699 24-satna najniža cijena $ 0.01168004 $ 0.01168004 $ 0.01168004 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01113699$ 0.01113699 $ 0.01113699 24-satna najviša cijena $ 0.01168004$ 0.01168004 $ 0.01168004 Najviša cijena ikada $ 0.149311$ 0.149311 $ 0.149311 Najniža cijena $ 0.00191625$ 0.00191625 $ 0.00191625 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) +8.15% Promjena cijene (7D) +8.15%

Fluxbot (FLUXB) cijena u stvarnom vremenu je $0.01164813. Tijekom protekla 24 sata, FLUXBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01113699 i najviše cijene $ 0.01168004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLUXB je $ 0.149311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00191625.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLUXB se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i +8.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fluxbot (FLUXB)

Tržišna kapitalizacija $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M Količina u optjecaju 430.63M 430.63M 430.63M Ukupna količina 499,983,506.63487 499,983,506.63487 499,983,506.63487

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fluxbot je $ 5.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLUXB je 430.63M, s ukupnom količinom od 499983506.63487. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.82M.