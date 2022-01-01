Fluxbot (FLUXB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fluxbot (FLUXB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fluxbot (FLUXB) Informacije Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Službena web stranica: https://fluxbot.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.fluxbot.xyz/ Kupi FLUXB odmah!

Fluxbot (FLUXB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fluxbot (FLUXB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M Ukupna količina: $ 499.98M $ 499.98M $ 499.98M Količina u optjecaju: $ 430.63M $ 430.63M $ 430.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Povijesni maksimum: $ 0.149311 $ 0.149311 $ 0.149311 Povijesni minimum: $ 0.00191625 $ 0.00191625 $ 0.00191625 Trenutna cijena: $ 0.01165615 $ 0.01165615 $ 0.01165615 Saznajte više o cijeni Fluxbot (FLUXB)

Fluxbot (FLUXB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fluxbot (FLUXB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLUXB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLUXB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLUXB tokena, istražite FLUXB cijenu tokena uživo!

