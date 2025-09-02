Floppa (FLOPPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00132139 $ 0.00132139 $ 0.00132139 24-satna najniža cijena $ 0.00141135 $ 0.00141135 $ 0.00141135 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00132139$ 0.00132139 $ 0.00132139 24-satna najviša cijena $ 0.00141135$ 0.00141135 $ 0.00141135 Najviša cijena ikada $ 0.01677971$ 0.01677971 $ 0.01677971 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -0.97% Promjena cijene (7D) +0.51% Promjena cijene (7D) +0.51%

Floppa (FLOPPA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00139701. Tijekom protekla 24 sata, FLOPPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00132139 i najviše cijene $ 0.00141135, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOPPA je $ 0.01677971, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOPPA se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i +0.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Floppa (FLOPPA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Floppa je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOPPA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.