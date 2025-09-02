Više o EVERY

Everyworld Logotip

Everyworld Cijena (EVERY)

Neuvršten

1 EVERY u USD cijena uživo:

$0.0002935
$0.0002935
-1.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Everyworld (EVERY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:51:33 (UTC+8)

Everyworld (EVERY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.076885
$ 0.076885

+0.03%

-1.16%

-9.32%

-9.32%

Everyworld (EVERY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EVERYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVERY je $ 0.076885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVERY se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i -9.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Everyworld (EVERY)

$ 748.19K
$ 748.19K

--
--

$ 2.94M
$ 2.94M

2.55B
2.55B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Everyworld je $ 748.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVERY je 2.55B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.94M.

Everyworld (EVERY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Everyworld u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Everyworld u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Everyworld u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Everyworld u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.16%
30 dana$ 0+4.64%
60 dana$ 0+11.31%
90 dana$ 0--

Što je Everyworld (EVERY)

Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.

Everyworld Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Everyworld (EVERY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Everyworld (EVERY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Everyworld.

Provjerite Everyworld predviđanje cijene sada!

EVERY u lokalnim valutama

Everyworld (EVERY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Everyworld (EVERY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EVERY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Everyworld (EVERY)

Koliko Everyworld (EVERY) vrijedi danas?
Cijena EVERY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EVERY u USD?
Trenutačna cijena EVERY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Everyworld?
Tržišna kapitalizacija za EVERY je $ 748.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EVERY?
Količina u optjecaju za EVERY je 2.55B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EVERY?
EVERY je postigao ATH cijenu od 0.076885 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EVERY?
EVERY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EVERY?
24-satni obujam trgovanja za EVERY je -- USD.
Hoće li EVERY još narasti ove godine?
EVERY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EVERY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:51:33 (UTC+8)

Everyworld (EVERY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

