Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.076885 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -1.16% Promjena cijene (7D) -9.32%

Everyworld (EVERY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EVERYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVERY je $ 0.076885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVERY se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i -9.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 748.19K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.94M Količina u optjecaju 2.55B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Everyworld je $ 748.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVERY je 2.55B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.94M.