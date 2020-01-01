Everyworld (EVERY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Everyworld (EVERY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Everyworld (EVERY) Informacije Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology. Službena web stranica: https://www.everyworld.com/ Bijela knjiga: https://docs.everyworld.com/ Kupi EVERY odmah!

Everyworld (EVERY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Everyworld (EVERY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 746.75K $ 746.75K $ 746.75K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Povijesni maksimum: $ 0.076885 $ 0.076885 $ 0.076885 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00029293 $ 0.00029293 $ 0.00029293 Saznajte više o cijeni Everyworld (EVERY)

Everyworld (EVERY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Everyworld (EVERY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EVERY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EVERY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EVERY tokena, istražite EVERY cijenu tokena uživo!

EVERY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EVERY? Naša EVERY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EVERY predviđanje cijene tokena odmah!

