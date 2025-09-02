Ethos (ETHOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00100676 24-satna najviša cijena $ 0.00103021 Najviša cijena ikada $ 0.02191514 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.64% Promjena cijene (7D) +0.23%

Ethos (ETHOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0010177. Tijekom protekla 24 sata, ETHOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00100676 i najviše cijene $ 0.00103021, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHOS je $ 0.02191514, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHOS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i +0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethos (ETHOS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.67M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.09M Količina u optjecaju 1.65B Ukupna količina 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethos je $ 1.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHOS je 1.65B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.09M.