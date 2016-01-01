Ethos (ETHOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethos (ETHOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethos (ETHOS) Informacije Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Službena web stranica: https://www.ethos.io/ Bijela knjiga: https://www.ethos.io/whitepaper Kupi ETHOS odmah!

Ethos (ETHOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethos (ETHOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Povijesni maksimum: $ 0.02191514 $ 0.02191514 $ 0.02191514 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00098586 $ 0.00098586 $ 0.00098586 Saznajte više o cijeni Ethos (ETHOS)

Ethos (ETHOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethos (ETHOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETHOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETHOS tokena, istražite ETHOS cijenu tokena uživo!

