Etherisc DIP (DIP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Etherisc DIP (DIP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Etherisc DIP (DIP) Informacije Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments. Službena web stranica: https://etherisc.com/ Bijela knjiga: https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf

Etherisc DIP (DIP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Etherisc DIP (DIP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 383.45M $ 383.45M $ 383.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.55M $ 6.55M $ 6.55M Povijesni maksimum: $ 0.460205 $ 0.460205 $ 0.460205 Povijesni minimum: $ 0.00226715 $ 0.00226715 $ 0.00226715 Trenutna cijena: $ 0.0065461 $ 0.0065461 $ 0.0065461 Saznajte više o cijeni Etherisc DIP (DIP)

Etherisc DIP (DIP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Etherisc DIP (DIP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DIP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DIP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DIP tokena, istražite DIP cijenu tokena uživo!

DIP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DIP? Naša DIP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DIP predviđanje cijene tokena odmah!

