Etherisc DIP (DIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00539666 24-satna najviša cijena $ 0.00702046 Najviša cijena ikada $ 0.460205 Najniža cijena $ 0.00226715 Promjena cijene (1H) +0.72% Promjena cijene (1D) -0.21% Promjena cijene (7D) -3.39%

Etherisc DIP (DIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00700246. Tijekom protekla 24 sata, DIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00539666 i najviše cijene $ 0.00702046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIP je $ 0.460205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00226715.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIP se promijenio za +0.72% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i -3.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Etherisc DIP (DIP)

Tržišna kapitalizacija $ 2.68M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.00M Količina u optjecaju 383.45M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etherisc DIP je $ 2.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIP je 383.45M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.00M.