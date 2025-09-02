ENTROPY (ENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006062 $ 0.00006062 $ 0.00006062 24-satna najniža cijena $ 0.00006376 $ 0.00006376 $ 0.00006376 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00006062$ 0.00006062 $ 0.00006062 24-satna najviša cijena $ 0.00006376$ 0.00006376 $ 0.00006376 Najviša cijena ikada $ 0.00014277$ 0.00014277 $ 0.00014277 Najniža cijena $ 0.00004998$ 0.00004998 $ 0.00004998 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +2.41% Promjena cijene (7D) -6.77% Promjena cijene (7D) -6.77%

ENTROPY (ENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006309. Tijekom protekla 24 sata, ENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006062 i najviše cijene $ 0.00006376, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENT je $ 0.00014277, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004998.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENT se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +2.41% u posljednjih 24 sata i -6.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ENTROPY (ENT)

Tržišna kapitalizacija $ 489.15K$ 489.15K $ 489.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Količina u optjecaju 7.75B 7.75B 7.75B Ukupna količina 46,252,529,971.11958 46,252,529,971.11958 46,252,529,971.11958

Trenutačna tržišna kapitalizacija ENTROPY je $ 489.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENT je 7.75B, s ukupnom količinom od 46252529971.11958. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.92M.