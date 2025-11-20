ELLA Cijena danas

Trenutačna cijena ELLA (ELLA) danas je --, s promjenom od 0.92% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ELLA u USD je -- po ELLA.

ELLA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 849,125, s količinom u optjecaju od 999.95M ELLA. Tijekom posljednja 24 sata, ELLA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00136588, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ELLA se kretao -0.38% u posljednjem satu i -19.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ELLA (ELLA)

Tržišna kapitalizacija $ 849.13K$ 849.13K $ 849.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 849.13K$ 849.13K $ 849.13K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,952,671.754234 999,952,671.754234 999,952,671.754234

Trenutačna tržišna kapitalizacija ELLA je $ 849.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELLA je 999.95M, s ukupnom količinom od 999952671.754234. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 849.13K.