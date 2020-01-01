EIGENCODE (CODE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EIGENCODE (CODE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EIGENCODE (CODE) Informacije We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization. We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline |We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve. Službena web stranica: https://www.eigencode.dev/ Bijela knjiga: https://www.eigencode.dev/docs/white-paper Kupi CODE odmah!

EIGENCODE (CODE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EIGENCODE (CODE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 81.73K $ 81.73K $ 81.73K Ukupna količina: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Količina u optjecaju: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.73K $ 81.73K $ 81.73K Povijesni maksimum: $ 0.00111207 $ 0.00111207 $ 0.00111207 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni EIGENCODE (CODE)

EIGENCODE (CODE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EIGENCODE (CODE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CODE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CODE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CODE tokena, istražite CODE cijenu tokena uživo!

CODE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CODE? Naša CODE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CODE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!