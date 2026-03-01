CrypstocksAI (MVP) Tokenomika

CrypstocksAI (MVP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CrypstocksAI (MVP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-03-08 00:33:22 (UTC+8)
CrypstocksAI (MVP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CrypstocksAI (MVP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 407.30K
$ 407.30K$ 407.30K
Povijesni maksimum:
$ 0.001656
$ 0.001656$ 0.001656
Povijesni minimum:
$ 0.000079294709520812
$ 0.000079294709520812$ 0.000079294709520812
Trenutna cijena:
$ 0.0004073
$ 0.0004073$ 0.0004073

CrypstocksAI (MVP) Informacije

Crypstocks AI Terminal is a platform created to give crypto holders clear, verifiable insight into the digital-asset landscape. The terminal streams real-time on-chain activity alongside market data that users can independently audit, helping them build an informed perspective before taking action. All investment decisions made with information from the terminal remain the user’s sole responsibility; Crypstocks accepts no liability for any resulting gains or losses. Use the data, verify it for yourself, and trade at your own risk.

Službena web stranica:
https://crypstocks.ai/
Bijela knjiga:
https://docs.crypstocks.ai/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x2d2d8449ec0bb78c497c36ffaac583dff4bd4444

CrypstocksAI (MVP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CrypstocksAI (MVP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MVP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MVP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MVP tokena, istražite MVP cijenu tokena uživo!

