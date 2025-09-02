EIGENCODE Cijena (CODE)
+2.40%
-4.47%
-10.44%
-10.44%
EIGENCODE (CODE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODE je $ 0.00111207, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODE se promijenio za +2.40% u posljednjih sat vremena, -4.47% u posljednjih 24 sata i -10.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija EIGENCODE je $ 94.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODE je 999.97M, s ukupnom količinom od 999969334.978755. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.70K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EIGENCODE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EIGENCODE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EIGENCODE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EIGENCODE u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-4.47%
|30 dana
|$ 0
|-36.25%
|60 dana
|$ 0
|-15.34%
|90 dana
|$ 0
|--
We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization. We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline |We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
