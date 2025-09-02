EIGENCODE (CODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00111207$ 0.00111207 $ 0.00111207 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.40% Promjena cijene (1D) -4.47% Promjena cijene (7D) -10.44% Promjena cijene (7D) -10.44%

EIGENCODE (CODE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODE je $ 0.00111207, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODE se promijenio za +2.40% u posljednjih sat vremena, -4.47% u posljednjih 24 sata i -10.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EIGENCODE (CODE)

Tržišna kapitalizacija $ 94.70K$ 94.70K $ 94.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.70K$ 94.70K $ 94.70K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,969,334.978755 999,969,334.978755 999,969,334.978755

Trenutačna tržišna kapitalizacija EIGENCODE je $ 94.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODE je 999.97M, s ukupnom količinom od 999969334.978755. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.70K.