MicroVisionChain (SPACE) Informacije MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications. Službena web stranica: https://www.microvisionchain.com/ Bijela knjiga: https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation Istraživač blokova: https://scan.microvisionchain.com/ Kupi SPACE odmah!

MicroVisionChain (SPACE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MicroVisionChain (SPACE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Povijesni maksimum: $ 38 $ 38 $ 38 Povijesni minimum: $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 Trenutna cijena: $ 0.1486 $ 0.1486 $ 0.1486 Saznajte više o cijeni MicroVisionChain (SPACE)

MicroVisionChain (SPACE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MicroVisionChain (SPACE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPACE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPACE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPACE tokena, istražite SPACE cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje MicroVisionChain (SPACE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SPACE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

MicroVisionChain (SPACE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SPACE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SPACE povijest cijena odmah!

SPACE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SPACE? Naša SPACE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SPACE predviđanje cijene tokena odmah!

