eBTC (EBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 108,514 $ 108,514 $ 108,514 24-satna najniža cijena $ 111,131 $ 111,131 $ 111,131 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 108,514$ 108,514 $ 108,514 24-satna najviša cijena $ 111,131$ 111,131 $ 111,131 Najviša cijena ikada $ 122,939$ 122,939 $ 122,939 Najniža cijena $ 51,866$ 51,866 $ 51,866 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) +0.79% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

eBTC (EBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,291. Tijekom protekla 24 sata, EBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 108,514 i najviše cijene $ 111,131, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EBTC je $ 122,939, dok je najniža cijena svih vremena $ 51,866.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EBTC se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +0.79% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu eBTC (EBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Količina u optjecaju 31.61 31.61 31.61 Ukupna količina 31.61377243229391 31.61377243229391 31.61377243229391

Trenutačna tržišna kapitalizacija eBTC je $ 3.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EBTC je 31.61, s ukupnom količinom od 31.61377243229391. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.49M.