eBTC (EBTC) Informacije eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO Službena web stranica: https://www.ebtc.finance/ Bijela knjiga: https://github.com/Badger-Finance/ebtc-purple-paper/blob/main/eBTC_Protocol_-_Purple_Paper.pdf Kupi EBTC odmah!

eBTC (EBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za eBTC (EBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Ukupna količina: $ 31.61 $ 31.61 $ 31.61 Količina u optjecaju: $ 31.61 $ 31.61 $ 31.61 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Povijesni maksimum: $ 122,939 $ 122,939 $ 122,939 Povijesni minimum: $ 51,866 $ 51,866 $ 51,866 Trenutna cijena: $ 110,291 $ 110,291 $ 110,291 Saznajte više o cijeni eBTC (EBTC)

eBTC (EBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike eBTC (EBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EBTC tokena, istražite EBTC cijenu tokena uživo!

