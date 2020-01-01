Dust Protocol (DUST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dust Protocol (DUST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dust Protocol (DUST) Informacije DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury. Službena web stranica: https://www.dustprotocol.com/ Kupi DUST odmah!

Dust Protocol (DUST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dust Protocol (DUST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Ukupna količina: $ 33.30M $ 33.30M $ 33.30M Količina u optjecaju: $ 33.30M $ 33.30M $ 33.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Povijesni maksimum: $ 7.58 $ 7.58 $ 7.58 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.101857 $ 0.101857 $ 0.101857 Saznajte više o cijeni Dust Protocol (DUST)

Dust Protocol (DUST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dust Protocol (DUST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUST tokena, istražite DUST cijenu tokena uživo!

