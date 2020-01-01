Moonriver (MOVR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moonriver (MOVR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moonriver (MOVR) Informacije Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Službena web stranica: https://moonbeam.network/networks/moonriver/ Bijela knjiga: https://docs.moonbeam.network/ Istraživač blokova: https://moonriver.moonscan.io/ Kupi MOVR odmah!

Moonriver (MOVR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moonriver (MOVR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 56.93M $ 56.93M $ 56.93M Ukupna količina: $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 68.75M $ 68.75M $ 68.75M Povijesni maksimum: $ 635 $ 635 $ 635 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 5.693 $ 5.693 $ 5.693 Saznajte više o cijeni Moonriver (MOVR)

Moonriver (MOVR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moonriver (MOVR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOVR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOVR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOVR tokena, istražite MOVR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MOVR Jeste li zainteresirani za dodavanje Moonriver (MOVR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MOVR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MOVR na MEXC-u odmah!

Moonriver (MOVR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOVR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOVR povijest cijena odmah!

MOVR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOVR? Naša MOVR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOVR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!