Dust Protocol (DUST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03031177 24-satna najniža cijena $ 0.031293 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03031177 24-satna najviša cijena $ 0.031293 Najviša cijena ikada $ 7.58 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) +1.55%

Dust Protocol (DUST) cijena u stvarnom vremenu je $0.03107987. Tijekom protekla 24 sata, DUSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03031177 i najviše cijene $ 0.031293, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUST je $ 7.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUST se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i +1.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dust Protocol (DUST)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.03M Količina u optjecaju 33.30M Ukupna količina 33,297,819.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dust Protocol je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUST je 33.30M, s ukupnom količinom od 33297819.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03M.