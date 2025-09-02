Više o DUST

Dust Protocol Logotip

Dust Protocol Cijena (DUST)

Neuvršten

1 DUST u USD cijena uživo:

-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Dust Protocol (DUST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:34:03 (UTC+8)

Dust Protocol (DUST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.26%

-0.68%

+1.55%

+1.55%

Dust Protocol (DUST) cijena u stvarnom vremenu je $0.03107987. Tijekom protekla 24 sata, DUSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03031177 i najviše cijene $ 0.031293, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUST je $ 7.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUST se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i +1.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dust Protocol (DUST)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dust Protocol je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUST je 33.30M, s ukupnom količinom od 33297819.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03M.

Dust Protocol (DUST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dust Protocol u USD iznosila je $ -0.00021313148777728.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dust Protocol u USD iznosila je $ +0.0021764549.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dust Protocol u USD iznosila je $ +0.0061388306.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dust Protocol u USD iznosila je $ -0.00376672654744031.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00021313148777728-0.68%
30 dana$ +0.0021764549+7.00%
60 dana$ +0.0061388306+19.75%
90 dana$ -0.00376672654744031-10.80%

Što je Dust Protocol (DUST)

DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.

Resurs Dust Protocol (DUST)

Službena web-stranica

Dust Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dust Protocol (DUST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dust Protocol (DUST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dust Protocol.

Provjerite Dust Protocol predviđanje cijene sada!

DUST u lokalnim valutama

Dust Protocol (DUST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dust Protocol (DUST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dust Protocol (DUST)

Koliko Dust Protocol (DUST) vrijedi danas?
Cijena DUST uživo u USD je 0.03107987 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUST u USD?
Trenutačna cijena DUST u USD je $ 0.03107987. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dust Protocol?
Tržišna kapitalizacija za DUST je $ 1.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUST?
Količina u optjecaju za DUST je 33.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUST?
DUST je postigao ATH cijenu od 7.58 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUST?
DUST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUST?
24-satni obujam trgovanja za DUST je -- USD.
Hoće li DUST još narasti ove godine?
DUST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Dust Protocol (DUST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.